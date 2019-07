Gareth Bale weg bij Real Madrid? Club van Eden Hazard gaat de confrontatie aan, manager reageert

Gareth Bale. De man van 100 miljoen euro wordt elke zomer gelinkt aan een vertrek bij Real Madrid. Maar wil de Welshman zelf wel weg bij De Koninklijke?

LEES OOK. Het drama van Gareth Bale, de ‘man van 100 miljoen’ en 400.000 euro per week die afstevent op vechtscheiding bij Real Madrid

Met Eden Hazard kreeg de bijna 30-jarige Bale er een te duchten concurrent bij in de aanval van Real Madrid. Die staat al een tijdje op de lijst met vertrekkers van coach Zinédine Zidane. Omdat de relatie tussen beiden nooit optimaal is geweest en de Spaanse topclub de centen kan gebruiken van zijn eventuele transfer.

Volgens SPORT wil niemand bij Real dat Bale deze zomer aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint, die op 8 juli start. Maar de aanvaller zelf wil het hard spelen.

“Hij heeft geen intentie om Real Madrid te verlaten en is klaar om aan de seizoenvoorbereiding te beginnen. Hij heeft bovendien nog een contract tot 2022”, klinkt het uit de mond van zijn manager Jonathan Barnett bij ESPN FC.

Real zou bereid zijn om Bale desnoods een seizoen in de tribunes te zetten omdat het met Hazard, Vinicius Junior, Karim Benzema, Luka Jovic, Isco en Asensio voldoende aanvallende opties heeft. Maar dan moet het de Welshman wel zijn peperduur contract van 400.000 euro per week blijven betalen, in essentie om er niets voor in de plaats te krijgen.

In Spanje ging eerder het gerucht rond dat de aanvaller het hard wil spelen en daarvoor zijn contract als wapen wil gebruiken. Bale zou willen dat als hij moet vertrekken, de Madrilenen zijn resterende contractjaren volledig uitbetalen. Goed voor een slordige 51 miljoen. Bale zou enkel willen afzien van deze eis als hij zijn verdiensten bij Real kan evenaren of zelfs verbeteren bij een andere club.