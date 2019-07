China reageert scherp op protesten in Hongkong: “Betogers treden rechtsstaat met voeten”

De Chinese regering heeft de bezetting van het Hongkongse parlement van maandag scherp veroordeeld. Peking zegt ook het onderzoek van de lokale autoriteiten naar wie de “daders van het geweld” zijn, te steunen. “Deze zware en illegale handelingen treden de rechtsstaat in Hongkong met de voeten, compromitteren de sociale orde in Hongkong en schaden de fundamentele belangen van Hongkong”, aldus een Chinese woordvoerder in een persbericht. “We drukken onze grootste veroordeling uit.”

Al wekenlang is het onrustig in Hongkong. Aanleiding is een omstreden uitleveringswet die het mogelijk zou maken om verdachten van misdrijven uit te leveren aan China. Dat protest breidde maandag, op de verjaardag van de overdracht van de regio van Groot-Brittannië naar China, nog verder uit. Een groep betogers, vooral jongeren, viel toen binnen in het gebouw van het Legislative Council (LegCo), het parlement van Hongkong.

In het gebouw haalden de betogers portretten van staatslui naar beneden en vernielden ze de veiligheidscamera’s. Verschillende betogers trokken naar de grote vergaderzaal en legden er een Britse vlag neer. Ondertussen gingen manifestanten buiten aan het gebouw verder met het vernietigen van glazen panelen om de toegang tot het gebouw groter te maken. Anderen bouwden barricades tegen de politie. Kort na middernacht verkreeg de politie weer de controle over het gebouw.

Onder druk

De zware protesten in Hongkong vormen voor de Chinese leider Xi Jinping een nieuwe uitdaging, naast de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Voorlopig laat Xi de regeringsleider in Hongkong, Carrie Lam, de politieke crisis alleen oplossen.

De Taiwanese president van haar kant riep de autoriteiten in Hongkong dinsdag op te luisteren naar de zorgen van de betogers. “Ik vrees dat er een ergere confrontatie zit aan te komen als hun vragen onbeantwoord blijven”, zei Tsai Ing-wen volgens het Central News Agency. De president haalde eerder dit jaar al uit naar de plannen van Xi Jinping om, net zoals in Hongkong, ook het “Een Land, Twee Systemen”-principe toe te passen.