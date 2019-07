“Londense twintiger op haar na gemist door uit vliegtuig gevallen verstekeling”

De verstekeling die maandag boven Londen uit het landingsgestel van een vliegtuig viel, heeft op een haar na een in zijn tuin zonnende Londense man gemist. Het bevroren lichaam van de migrant belandde in de tuin van een riante woning in de wijk Clapham. Dat melden Britse media naar aanleiding van de tragedie.

De politie gaat ervan uit dat de vluchteling vanaf zo’n duizend meter hoogte uit een Boeing 787 viel. Het toestel was negen uur eerder vertrokken uit de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Vermoedelijk was hij op het moment van de val al om het leven gekomen door de kou en zuurstofgebrek. Mogelijk viel de man uit het toestel toen de piloot het landingsgestel uitklapte om neer te strijken op Heathrow Airport.

De verstekeling kwam volgens een vriend van de zonnende twintiger op een meter afstand van diens stoel op de grond terecht. De vriend: „Hij heeft echt geluk gehad dat hij niet geraakt is. Dat had hij vermoedelijk niet overleefd.”

Schokkend

Op schokkende foto’s in Britse kranten is te zien dat er een kuil in de tuin is geslagen. Ook zijn enkele tuintegels verbrokkeld. „Mijn vriend is echt geschokt. Ik was op het moment van de klap binnen. We waren met meerdere mensen thuis, maar gelukkig zat hij als enige in de tuin.” Volgens buurtbewoners werd een dag eerder nog een kinderfeestje gegeven in de tuin.

Eén van de buren keek uit het raam nadat hij de klap hoorde. „Ik dacht eerst dat er een zwerver in de tuin lag, maar toen ik beter keek, zag ik overal bloed. Ik heb met mensen van Heathrow gesproken en ze zeggen dat dit ongeveer eens in de vijf jaar gebeurt.”

De politie probeert de identiteit van het slachtoffer te achterhalen. Volgens de autoriteiten komt het heel zelden voor dat een vluchteling een dergelijke gruwelvlucht weet te overleven. Doorgaans sterven migranten in landingsgestellen door de kou of een gebrek aan zuurstof. In het landingsgestel van het toestel werd later een tas, water en voedsel gevonden.

Het huis in de straat Offerton Road is volgens Britse media in 2018 gekocht voor bijna 2,5 miljoen Britse pond en staat op naam van een 30-jarige techondernemer.