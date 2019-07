Vrouw (77) sterft twee weken na banale verwonding op het strand

De 77-jarige Lynn Fleming uit Florida is overleden nadat ze twee weken geleden een kleine wonde opliep tijdens een valpartij op het strand. Drie dagen na het kleine sneetje in haar scheenbeen, werd ze half bij bewustzijn teruggevonden in haar huis en in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat ze een levensgevaarlijke infectie had opgelopen, veroorzaakt door de zogenaamde vleesetende bacterie. “Mocht de infectie iets vroeger zijn gezien, dan was ze misschien een been verloren, maar zou ze nog in leven zijn”, aldus haar zoon.