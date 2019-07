Rafa Benitez kiest voor club van Yannick Carrasco en schrijft brief aan Newcastle United-fans: “Ik wilde blijven”

Dat Rafa Benitez Newcastle United zou verlaten, was al bekend. De contractonderhandelingen met de Spaanse succescoach liepen op niets uit. Deze week reist de trainer naar China om de contractonderhandelingen met zijn nieuwe club Dalian Yifang af te ronden.

Bij Dalian Yifang, de club waar Yannick Carrasco onder contract staat, moet de Zuid-Koreaanse trainer Choi Kang-Hee opvolgen. Naar verluidt kan Benitez jaarlijks een slordige zes miljoen pond opstrijken in de Chinese havenstad.

Met de overgang naar China komt er een definitief einde aan een driejarig termijn als hoofdcoach van Newcastle United. Middels een open brief aan de fans gaf Benitez aan graag te willen blijven in Newcastle, maar kwamen de visies van de trainer en het bestuur niet overeen. “Ik wilde blijven, maar ik wilde niet zomaar mijn contract verlengen”, schrijft de Spaanse trainer aan de fans. “Ik wilde onderdeel worden van een project.”

“Helaas werd het me snel duidelijk dat diegenen aan de top niet dezelfde visie delen”, vervolgt Benitez. “Het is jammer dat het zo is gelopen, maar ik heb geen enkel moment spijt gehad van mijn keuze om manager te worden van Newcastle United. Ik ben trots op wat we samen hebben bereikt.”