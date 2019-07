Vrouw op scooter overleeft als bij wonder vreselijk dodehoekongeval na illegaal manoeuvre

Een vrouw in het Chinese Zigong overleefde als bij wonder een gruwelijke aanrijding door een vrachtwagen. De bestuurster was met haar scooter in de dode hoek van het gevaarte gaan staan - door een illegaal manoeuvre - toen de verkeerslichten op rood stonden. Ze belandde onder de truck toen het verkeer weer begon te rijden, maar raakte slechts lichtgewond aan haar voet. Ze wordt verzorgd in het ziekenhuis, de zaak wordt onderzocht.