Antwerp voert kapitaalverhoging door van 10,5 miljoen euro: Paul Gheysens heeft ambitieuze plannen

Antwerp heeft een (indrukwekkende) kapitaalverhoging doorgevoerd van 10,5 miljoen euro. Dat heeft de Great Old dinsdag bekendgemaakt.

“Op deze manier is RAFC verder gewapend om de groeistrategie te volgen”, zo klinkt het in een persbericht. “RAFC werkt hard om een sterk verhaal op lange termijn neer te zetten, en is op korte termijn een gezonde club geworden. Antwerp heeft daarbij het commitment van aandeelhouder Paul Gheysens om de club verder structureel en financieel uit te bouwen tot een positief geheel, waarbij deze kapitaalsverhoging verder bijdraagt tot een nog sterkere verankering in de middelen van de club.”

“We zien nu al dat de investeringen in infrastructuur en in het sportieve zijn vruchten afwerpen. RAFC kent een exponentiële groei van de inkomsten sinds de promotie naar 1A. De club is een professionele weg ingeslagen en we zijn er van overtuigd dat de club op die manier een sterke toekomst zal hebben op lange termijn, met eigenaars die vol vertrouwen investeren in de toekomst van de club.”

De club met stamnummer 1 verzekerde zich in 2017 opnieuw van een stek in de hoogste afdeling. Afgelopen seizoen won Antwerp de play-offfinale tegen Charleroi, waardoor de club een ticket bemachtigde voor de voorronde van de Europa League.

Nieuwe sponsor

Het nieuws van de kapitaalsverhoging komt samen met het nieuws van een nieuwe partner: Golden Palace Casino & Sports, aanbieder van online casinogames en sportweddenschappen.

Het is nu dus uitkijken naar de voorstelling van de nieuwe shirts, waarop het logo van Golden Palace zal prijken.