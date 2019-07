Brand in hotel in Mallorca: 600 vakantiegangers in veiligheid gebracht

Wegens een brand in een hotel in Mallorca’s toeristische trekpleister El Arenal zijn dinsdag uit voorzorg zeshonderd vakantiegangers in veiligheid gebracht. Ook moesten verschillende personen naar het ziekenhuis, zegt de plaatselijke brandweer via Twitter.

De brand brak om nog onduidelijke reden uit ‘s ochtends vroeg in Hotel Whala Beach aan de Playa de Palma. Er was sterke rookontwikkeling en pas na een paar uur was het vuur onder controle, meldt de plaatselijke krant Ultima Hora. Sommige slachtoffers raakten geïntoxiceerd door de brand, anderen liepen brandwonden op.