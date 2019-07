Brussel op zijn best voor de Tour

Brussel - De Tour start dit weekend in Brussel en dat mag iets kosten. Elf miljoen euro belastinggeld wordt geschat, twee miljoen euro om straten langs het parcours te herstellen en verse asfalt te gieten. Want Brussel wil zich op zijn mooist aan de wereld tonen en een valpartij door de slechte staat van de wegen past zeker niet in dat plaatje.

Brussel pretendeert dan wel een fietshoofdstad te zijn, wie dagelijks met de fiets naar de hoofdstad pendelt, weet wel beter. Putten in de wegen, fietspaden die plots stoppen en automobilisten die geen rekening houden met tweewielers. Aan die wegen is nu iets gedaan. Toch waar de Tour dit weekend passeert. Maar liefst twee miljoen euro is er voor uitgetrokken.

“Verschillende Brusselse straten en lanen hebben een nieuwe asfaltlaag gekregen. Het gaat onder meer om de Coudenberg (Ravenstein), de Tervurenlaan en de Lambermontllaan. Het Koningsplein is niet heraangelegd maar op de losgereden kasseien zijn grotere lappen asfalt aangebracht. Op de Koninklijk Parklaan, waar de aankomstlijn getrokken wordt van de eerste rit, zijn de wegmarkeringen verwijderd en is een nieuwe toplaag asfalt aangebracht”, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.

Op de Madridlaan, in de buurt van het Atomium, zijn al verschillende fietsers gevallen en raakten auto’s beschadigd omdat de verkeersremmers er veel te hoog liggen. Dat is ook de organisatie van de Tour niet ontgaan tijdens de verkenning van het parcours. Deze week worden de verkeersremmers afgevlakt.

De hoofdstad verwacht zo’n 1,2 miljoen toeschouwers dit weekend. Neem daarbij een veelvoud aan tv-kijkers wereldwijd, dan is dit een unieke kans om onze hoofdstad te promoten. Maar dan moet het plaatje wel perfect zijn. Om te vermijden dat tijdens de rechtstreekse uitzending de transmigranten in het Maximiliaanpark in beeld zouden worden gebracht, wordt het park deze week ontruimd en worden alle illegalen naar opvangcentra gebracht. “Wij hebben de opdracht gekregen om het park volledig te ontruimen”, zegt een Brussels agent ons. Ook bedelaars in de buurt van de Grote Markt worden verjaagd. Burgemeester Close (PS) van Brussel en ontslagnemend minister Maggie De Block (Open Vld) houden nochtans vol dat de ‘grote schoonmaak’ in het Maximiliaanpark niets met de Tour te maken heeft.

Foto: put

Brussel moet ook en toonbeeld van netheid zijn komend weekend. Werven langs het parcours moeten opgeruimd of afgesloten worden. De netheidsdiensten zullen de klok rond werken om vuilnis op te halen, zwerfvuil op te ruimen en straten te vegen. Want de straten moeten er piekfijn bijliggen. De groendienst is momenteel nog druk in de weer om overal bloemen te planten. Onder meer aan het Atomium. Op één van de bollen van de bollen kleeft een logo van de Ronde van Frankrijk. Maar ook tal van andere gebouwen in de hoofdstad worden deze week nog in een Tour-kleedje gestoken. Onder meer het station Brussel-centraal zal dit weekend geel kleuren. En ook Manneke Pis zal de gele trui dragen.

Meer dan 1.000 agenten

Om alles in goede banen te leiden, zet de politie meer dan 1.000 manschappen in. Naast de Franse gendarme die de wedstrijd volgt.

Wie zich niet gedraagt langs het parcours, wordt opgepakt. Maar ook voor foutparkeerders geldt een nultolerantie. In grote delen van Brussel mag niet geparkeerd worden. Wie dat toch doet, zal de gevolgen dragen.