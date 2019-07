Brussel eist 770.000 euro boete van federale regering voor één maand geluidshinder van Brussels Airport

Zaventem - Volgens Brussels minister van Leefmilieu in lopende zaken, Céline Fremault (cdH), moet de federale regering voor de maand mei 770.000 euro boete betalen voor de overschrijding van de geluidsnormen in vergelijking met de referentieperiode van mei 2017. De advocaat belast met het dossier is door het Brussels Gewest officieel gemandateerd om de bedragen op te eisen, die gestort zullen worden in het milieubeschermingsfonds.

Sinds maart eist minister Fremault maandelijks de boetes op die de rechter op 1 februari had opgelegd. In maart ging het om 270.000 euro, in april om meer dan 2,1 miljoen euro. De beslissing slaat op de toename van het aantal inbreuken ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Dat werd in een vonnis van 1 februari voorgesteld als referentiejaar. De rechtbank van eerste aanleg verbiedt, voor een periode van 18 maanden, elke verhoging van het aantal inbreuken tegen het Brusselse geluidsdecreet uit 1999 voor de periode tussen 23 en 07 uur voor de vluchten die opstijgen langs de Kanaalroute, de Ringroute of vanop piste 01.

Volgens Céline Fremault werden in de maand 77 overschrijdingen meer genoteerd dan in mei 2017. Dat komt overeen met 770.000 euro boetes die de federale overheid moet betalen aan het Brussels Gewest.