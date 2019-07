Grap van het jaar? Spaanse amateurclub verandert naam in ... Flat Earth FC

Spaanse vierdedivisionist Móstoles Balompié heet vanaf komend seizoen Flat Earth FC. Met de naamswijziging wil president Javi Poves de miljoenen Flat Earthers een stem geven.

Aan het anonieme leven in de vijfde divisie kwam deze week een abrupt einde voor het Madrileense Móstoles Balompié. Niet vanwege de promotie naar de vierde divisie, maar vanwege de opmerkelijke naamswijziging die de club doorvoerde. “We zijn een professionele voetbalclub en zijn hier om de miljoenen Flat Earthers te verenigen”, geeft clubpresident Poves aan.

“Voetbal is de populairste sport ter wereld en heeft bereik over heel de wereld”, vervolgt Poves. “Flat Earth FC is de eerste en enige club die verenigd wordt door een idee.”

Ya está disponible nuestra web oficial y damos la bienvenida a nuestra cuenta oficial de Twitter. Pronto habrá muchas novedades!

Our official website is now available, welcome to our official Twitter account. More news soon!https://t.co/9CIe2WYuSu pic.twitter.com/YVy5hrujLF — Flat Earth FC (@FlatEarth_FC) 29 juni 2019

Het logo van Móstoles Balompié is inmiddels in rook opgegaan en vervangen door het logo dat veel weg heeft van de Flat Earth Society. Flat Earth FC komt volgend seizoen uit in de Tercera Division, het vierde niveau van Spanje. Nog nooit eerder speelde de club in deze klasse.