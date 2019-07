Hotelgast gaat wild tekeer op Ibiza, maar niemand weet wat haar bezielt

Zon, zee en strand is voor de meeste toeristen een periode van zalig niks doen en ontspanning, maar niet voor deze jonge vrouw. Tijdens een vakantie op het Spaanse eiland Ibiza werd ze door gasten in haar hotel gefilmd toen ze helemaal door het lint ging aan het zwembad. Ze doet haar uiterste best om alles wat los zit in het zwembad te kieperen, terwijl ze enthousiast aangemoedigd wordt door de andere zonnekloppers. Niemand weet wat haar bezielde, maar volgens het hotel was ze niet onder invloed. Ze werd wel verzocht het tweesterrenhotel te verlaten.