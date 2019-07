Genk - Een motorrijder uit Genk is maandagavond omgekomen bij een ongeval in Burnenville, een deelgemeente van Malmedy, in de Oostkantons. Dat bevestigt de lokale politie.

Het ongeval gebeurde omstreeks 19.30 uur op de N62. De vijftiger gleed met zijn moto uit over een olievlek. Hij doorboorde een verkeersbord en kwam terecht in de struiken naast de weg. Het slachtoffer was zwaargewond en werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed aan zijn verwondingen.