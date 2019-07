Zo veel draagt u jaarlijks af aan Wallonië en Brussel: tot 3.000 euro verschil afhankelijk van in welk arrondissement u woont

Gemiddeld vloeit er jaarlijks per Vlaamse belastingbetaler 968 euro naar de andere regio’s van het land. Dat blijkt uit een studie van de IESEG School of Management, die zopas bekend is gemaakt. Vlaams-Brabant draagt netto het meeste bij, gevolgd door Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Alle andere provincies – ook twee Vlaamse – profiteren van die ‘interpersoonlijke solidariteit’.