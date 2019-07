Liesbeth Homans is eerste vrouwelijke minister-president: het onverwachte inhaalmanoeuvre van een harde tante

Liesbeth Homans schrijft vandaag politieke geschiedenis. De N-VA-politica wordt de allereerste vrouwelijke minister-president. Nadat ze in 2014 nipt naast de functie greep, wordt ze na het vertrek van Geert Bourgeois toch de Vlaamse nummer één. En indien Vlaams informateur Bart De Wever nog lang naar het federale niveau blijft staren, zou dat wel eens voor veel langer dan gepland kunnen zijn.

Homans’ politieke carrière is er zoals bij velen een van ups and downs. Maar dat de Antwerpse historica nog minister-president zou worden, had de politieke goegemeente tot enkele jaren geleden toch niet ...