Relatietherapeuten na de breuk van Annelien Coorevits en Olivier Deschacht: is een “gewone relatie” wel genoeg?

Er zijn zo van die koppels waarvan je denkt dat ze ijzersterk zijn. Al een eeuwigheid samen, een goed geoliede machine, een harmonieuze thuis. Zo leek het ook bij Annelien Coorevits (32) en Olivier Deschacht (38). Maar dé soulmate was hij niet, zei Annelien. Daar geloofde ze niet echt in. Ze noemde wat ze hebben een “gewone relatie”. Dat zij nu achter die gewone relatie van dertien jaar een punt zetten, zal voor veel mensen pijnlijk herkenbaar zijn. “Het is vooral ook een heel eenzame beslissing”, zeggen relatietherapeuten.