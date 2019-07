Kleine kustgemeente krijgt opnieuw bankautomaat, omdat gemeente 15.000 euro investeert

Koksijde - De inwoners van Sint-Idesbald, deelgemeente van Koksijde, zullen ten laatste tegen het einde van het jaar opnieuw geld kunnen afhalen. Met dank aan de gemeente, die mee investeert in een nieuwe bankautomaat van BNP Paribas. Dat meldt Radio 2.

De inwoners van Sint-Idesbald waren al langer ontevreden over het gebrek aan een bankautomaat in de buurt. Koksijde legde eind vorig jaar zelfs shuttlebusjes in voor wie geld wilde afhalen, maar dat zal dus niet meer nodig zijn.

Koksijde investeert nu namelijk 15.000 euro in een nieuwe bankautomaat van BNP Paribas. Een nieuwe bankautomaat was een verkiezingsbelofte van burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD). Het is nog niet duidelijk waar de automaat precies komt, maar voor het einde van 2019 moet de Belgische primeur een feit zijn.