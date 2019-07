Politie tackelt Britse toerist en slaat hem in de boeien

Brussel - Een hardhandige arrestatie van een Britse toerist in het station Brussel-Zuid wordt druk gedeeld op sociale media. Vier agenten tackelden de man na een discussie en sloegen hem hardhandig in de boeien omdat hij weerstand bleef bieden. Omstaanders probeerden tussen te komen maar werden door de veiligheidsdienst van de NMBS op afstand gehouden.

De feiten dateren van maandagavond laat maar de beelden zijn nu door getuigen op twitter geplaatst en worden massaal gedeeld. Sommigen noemen het optreden van de politie schandalig.

Op beelden is te zien hoe de man in discussie gaat met een patrouille van de spoorwegpolitie. “Waarover de discussie gaat en wat de aanleiding was waarom de agenten zo gereageerd hebben, wordt momenteel onderzocht”, zegt de woordvoerder van de federale politie.

Volgens Twitter-berichten van omstanders stond een groep mensen te wachten in het hst-station van Brussel-Zuid omdat de Thalys-trein was afgelast. Mensen waren zenuwachtig en er ontstond wat tumult. Wat de Brit precies heeft misdaan en waarom hij uit de groep werd gehaald, wordt nog onderzocht. Zeker is dat hij op een gegeven moment hardhandig tegen de grond is gewerkt en geboeid is afgevoerd.

Omstaanders moesten door de veiligheidsdienst van de NMBS op afstand worden gehouden. De NMBS reageert niet op het incident, de federale politie wacht een intern onderzoek af om te zien wat er aan de arrestaties is voorafgegaan.