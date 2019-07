Spanjaarden stevenen af op vierde verkiezing in vier jaar: premier Sanchez dendert richting pijnlijke nederlaag in parlement

Het Spaanse parlement stemt op dinsdag 23 juli over de regering van premier Pedro Sanchez. Dat heeft de parlementsvoorzitter dinsdag aangekondigd. Die regering beschikt vandaag echter nog niet over een meerderheid in het parlement. Als de stemming mislukt voor Sanchez, hebben de politieke partijen twee maanden de tijd om een uitweg te vinden uit de crisis. Als dat uitstel niets oplevert, dan moeten de Spanjaarden opnieuw naar de stembus, voor de vierde keer in vier jaar.

De sociaaldemocraat Sanchez kwam in juni vorig jaar aan de macht nadat zijn conservatieve voorganger, Mariano Rajoy, een motie van wantrouwen niet overleefd had. Sanchez won de parlementsverkiezingen van eind april wel, maar beschikt niet over een absolute meerderheid - zijn partij heeft 123 van de 350 parlementszetels in handen. Hij heeft dus de steun nodig van het radicaal-linkse Podemos en verschillende regionalistische partijen, maar Podemos eist in ruil dat het opgenomen wordt in de regering.

Bij de eerste stemming, op 23 juli, zal de socialist een absolute meerderheid van 176 stemmen nodig hebben. Het ziet er niet naar uit dat hij die meerderheid haalt. Op 25 juli volgt een tweede stemming, en daar heeft hij meer ja- dan nee-stemmen nodig. Sanchez heeft daarom de PP van Rajoy en de liberalen van Ciudadanos gevraagd zich te onthouden, maar die zijn niet van plan op die vraag in te gaan.