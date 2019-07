VIDEO. Burgemeester Maaseik wil leger en zelfs helikopters inzetten tegen processierups: "Het kan zo niet langer"

Maaseik - Nooit eerder was de overlast van eikenprocessierupsen in Limburg zo groot als dit jaar. Ieder jaar breiden de rupsen zich uit in aantallen en vergroten ze hun leefgebied. Bij huisartsen en apotheken is het aanschuiven voor pillen en zalf die de jeuk van de brandhaardjes van de rups draaglijk moeten maken.

Voor de Maaseikse burgemeester Johan Tollenaere kan het zo niet langer. Hij wil dat ons land vliegtuigen en helikopters inzet om de processierupsen te bestrijden. Ook het leger moet worden ingezet. Dat klinkt drastisch, maar toch is het zo gek nog niet. Twaalf jaar geleden al, toen het probleem van de eikenprocessierupsen nog veel kleiner was, werden in Limburg zowel het leger als helikopters ingezet in de strijd tegen de vreselijke jeuk.