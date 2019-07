Homans noemt de Belgische driekleur op haar eedaflegging een “Belgische vod”

De eedaflegging van Liesbeth Homans (N-VA) als Vlaams minister-president ging dinsdagvoormiddag gepaard met een klein incidentje. Toen een plaats werd gezocht voor de officiële groepsfoto van de Vlaamse regering, had Homans een duidelijke voorkeur voor waar die niet genomen mocht worden. “Niet voor die Belgische vod”, zei de Vlaams-nationaliste.

De eerste vrouwelijke minister-president in de geschiedenis, en dat een dag nadat ze het ziekenhuis verlaten had. Het was een bewogen voormiddag voor Liesbeth Homans (N-VA), die dinsdag de eed aflegde bij koning Filip en daarna met de voltallige Vlaamse regering op de foto ging.

LEES OOK. Liesbeth Homans is eerste vrouwelijke minister-president: het onverwachte inhaalmanoeuvre van een harde tante

Maar die foto leverde meteen het eerste incidentje op. Want waar zou die foto genomen worden? Op VRT Nieuws hoor je CD&V-minister Jo Vandeurzen opperen dat ze naar de zon moeten kijken, maar Homans zag het anders. “We willen die Belgische vod niet op de achtergrond”, zei Homans over de Belgische vlag die daar hing.

De Belgische driekleur een vod noemen, dat was maar een grapje, zegt de Vlaams-nationaliste. “Dat mag toch wel? Dit is een feestelijk moment, de collega’s waren ook heel blij voor mij.”

bekijk ook

Liesbeth Homans (N-VA) heeft eed afgelegd als eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen