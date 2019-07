De vrouw die Donald Trump in z’n blootje zet: Megan Rapinoe maakte van het WK vrouwenvoetbal een politiek issue

Ze weigert het volkslied te zingen, ze was de ­eerste blanke atlete om uit protest tegen racisme te knielen op een sportveld en ze verklaarde in januari het volgende – “I’m not going to the ­fucking White House” – op de vraag wat ze zou doen indien de president haar en haar ploeg­makkers bij een WK-zege zou uitnodigen. Maak kennis met Megan Rapinoe (33), de vrouw door wie Donald Trump gaat hopen dat zijn USA geen ­wereldkampioen voetbal wordt.