PVDA niet te spreken over formatiepauze: “Dat De Wever sociale prioriteiten aanpakt in plaats electorale hold-up te plegen”

De PVDA is er niet over te spreken dat Vlaams informateur Bart De Wever de Vlaamse regeringsvorming ‘on hold’ heeft gezet in afwachting van duidelijkheid op federaal niveau. De uiterst linkse partij spreekt van een “electorale hold-up” van De Wever. “Wij roepen De Wever op om de electorale hold-up te stoppen en het signaal van de kiezer te respecteren”, zeggen Vlaams fractieleider Jos D’Haese en federaal fractieleider Raoul Hedebouw dinsdag in een gezamenlijk persbericht.