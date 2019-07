Nieuw scenario voor Europese topjobs opgedoken, met Charles Michel als Europees president

De onderhandelingen over de Europese topjobs zitten voorlopig nog muurvast. Volgens een nieuw scenario, waar Politico en Die Welt over berichten, zou Charles Michel wel eens de post van Europees president kunnen binnenhalen.

De 28 Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn al sinds zondag aan het onderhandelen over de invulling van de Europese topjobs. Ook dinsdag werden de gesprekken gestaakt zonder een akkoord. Maar volgens Die Welt en Politico broeden de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Europees president Donald Tusk op een nieuw scenario.

Daarin wordt de Belgische premier Charles Michel de opvolger van Tusk als Europees president, Manfred Weber als parlementsvoorzitter, Maros Sefcovic als Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid en Christine Lagarde als voorzitter van de Europese Centrale Bank. De Commissievoorzitter zou dan weer Ursula von der Leyen, de Duitse minister van Defensie, worden.

Frans Timmermans

De kandidaat-Commissievoorzitter wordt de moeilijkste knoop om door te hakken voor de onderhandelaars. De functie is niet alleen de meest invloedrijke aan het Schumanplein, de drempels zijn ook het hoogst: de kandidaat moet in de Raad de steun krijgen van minstens 21 lidstaten die 65 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigen. Daarna moet hij of zij nog een absolute meerderheid van 376 op 751 zetels in het parlement achter zich zien te krijgen.

De grootste kanshebber voor die functie lijkt nog steeds de Nederlander Frans Timmermans, maar zoals gezegd kwam het nog niet tot een akkoord.