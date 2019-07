NASA test succesvol nieuw ontsnappingssysteem voor astronauten

De NASA heeft dinsdag succesvol een systeem uitgetest voor het laten ontsnappen van astronauten met hun nieuwe capsule Orion, in geval van nood bij een lancering.

Net zoals in het Apollo-tijdperk en bij de Russische Sojoez, zoals in oktober effectief nodig was bij een lancering van op Bajkonoer, beschikt de Orion over een evacuatiesysteem voor het geval het mis gaat.

Foto: AP

De NASA testte het systeem dinsdag onder de naam Ascent Abort-2 uit in condities die bijna de werkelijkheid evenaarden.

Peacekeeper

Van op Cape Canaveral vertrok om 13 uur Belgische tijd een omgebouwde Peacekeeper-raket, of de eerste trap van een vroegere intercontinentale raket. Bovenop de mini-raket van Northrop Grumman stak de - onbemande - Orion.

Op ongeveer 9.500 meter hoogte belandde die in een gesimuleerde noodsituatie. De “ontsnappingstoren” ontstak zijn motoren en rukte de Orion los om de capsule snel te verwijderen. Op 15 seconden won de capsule meer dan 3 km hoogte. Toen heroriënteerde de toren de Orion voor de terugkeer en om zichzelf los te maken.

Bij deze drie minuten durende test zijn niet de dure en reeds eerder geteste valschermen gebruikt. De Orion plofte in de Atlantische Oceaan en zonk, na de zwarte dozen te hebben afgeworpen.

De Orion dient voor de Artemis-missies voor een bemande terugkeer naar de Maan en uiteindelijk een missie naar Mars. Het zal tot ten vroegste tot 2024 duren eer weer iemand voet op de maan zet.