Ooit nam hij deel aan ‘Blind getrouwd’, nu opent Jonas een wel heel pluizig alternatief voor een zomerbar

Zelzate - Jonas Wielandt, in een vorig leven deelnemer aan Blind Getrouwd op VTM, opent vanaf deze week zijn eigen tuin voor een wel heel bijzondere zomerbar. De konijntjes en Billy de plaatselijke kat lopen er vrij rond. “Nee, ik rij mijn gras niet meer af, dat doen zij wel.”

Letterlijk op een boogscheut van het centrum van Zelzate, op het Colvenaerplein, kan je binnenkort een nieuwe zomerbar bezoeken. Pura Vida, één van de creaties van Jonas Wielandt (33), in een ver verleden nog deelnemer van Blind Getrouwd op VTM, zijn plaatselijke tuin ter beschikking van het publiek.

“Eigenlijk is het een plaats om tot rust te komen, te mediteren of te chillen, vlakbij het centrum maar toch weg van alle drukte.”

De plaats ligt in het verlengde van de Grote Markt en toch valt het op hoe rustig het er is. Het enige nadeel is wellicht de anonieme voorgevel. Wie op het Colvenaerplein drie olijfboompjes en een klein terras ziet, weet dat hij er is. Die stilte is een grote troef van de tropisch ingerichte tuin. Maar de konijnen die hier helemaal vrij rond lopen maken het plaatje helemaal af.

“Dat ze het ene hol na het andere graven en ik mijn terras om de drie dagen moet schuren neem ik er maar wat graag bij”, lacht Jonas. Dat de man, die ooit meedeed aan Blind Getrouwd, een groene jongen is weten we. Daarom dat ook alles wat hier kan genuttigd worden biologische producten zijn. “Behalve het bier”, voegt hij er met een knipoog aan toe. “Vanaf volgende week zal je hier ook kunnen ontbijten, maar enkel na reservatie”, zegt hij. “En bij mooi weer zijn we elke dag open zijn van 15 uur tot 21 uur.”

Om dat allemaal te kunnen bolwerken doet Wielandt deze zomer beroep op een flexi-jobber en een jobstudent. “Eigenlijk ben ik mijn jarenlange droom aan het verwezenlijken: mensen een leuke tijd bezorgen en hen laten kennismaken met ecologisch verantwoorde producten”