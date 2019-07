Tegenstrijdige geruchten over Neymar: keert hij nu terug naar Barcelona of niet?

Zolang de Braziliaan zelf geen duidelijkheid schept over zijn toekomst, blijven de tegenstrijdige transferberichten over Neymar elkaar opvolgen. Vandaag meldden verscheidene bronnen dat Barcelona gesprekken startte met zijn entourage over een sensationele terugkeer, wat door zijn vader niet veel later echter meteen werd ontkracht.

Even leek het erop dat de terugkeer van Neymar naar Barcelona in een stroomversnelling was beland: het Braziliaanse Esporte Interativo meldde immers dat een delegatie van Barcelona een gesprek had ingepland met de entourage van de Braziliaan. Zijn vader zou samen met zijn advocaat al naar de Catalaanse stad zijn afgezakt om te onderhandelen.

Maar dat bericht werd al snel ontkracht door de vader zelf: “Ik ben in Brazilië en blijf daar tot de terugkeer van mijn zoon naar Parijs.”

Toch weet Marcelo Bechler, de Braziliaanse journalist die in 2017 de transfer van Neymar naar PSG als eerste aankondigde, naar eigen zeggen dat er meer aan de hand is. “Barcelona wil hem en Paris Saint-Germain wil hem kwijt”, vertelde hij Radio Marca. “Ik denk dat hij zal terugkeren naar Barcelona, hij heeft alvast een verhaal opgebouwd om niet terug te keren naar Parijs. Tussen Barcelona en de speler is er al een akkoord, iedereen is optimistisch dat hij terug zal keren...”