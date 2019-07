Dieven van verdwaalpaal ‘lachend kakske’ in Oostende verraden zichzelf via Instagram

Oostende - De dieven van het ‘lachend kakske’, de nieuwe verdwaalpaal in Oostende, hebben zichzelf verraden via Instagram. Op hun profiel waren foto’s en filmpjes te zien van hoe ze de paal uit het voetstuk sleuren. Een alerte Instagram-gebruiker nam daar foto’s van en gaf ze door aan de politie.

Burgemeester Bart Tommelein bevestigt dat de politie de Leuvense jongeren op het spoor is. Eerder had de burgemeester al klacht laten indienen bij de politie.

“Op camerabeelden was al te zien hoe de jongeren afgelopen nacht rond 1 uur met de verdwaalpaal door de stad liepen”, vertelt Tommelein. “Ze hebben de paal duidelijk meegenomen naar hun appartement waar een feestje aan de gang was. Dat is te zien aan de foto’s want er staat veel drank op tafel”, aldus de burgemeester. “Het is een misplaatste studentikoze grap waar de jongeren hopelijk niet zomaar mee wegkomen. Ik zou nu toch graag mijn ‘lachend kakske’ terugkrijgen”, aldus burgemeester Bart Tommelein.

Omdat de paal afgekraakt is zullen de kosten van de herstelling moeten worden betaald door de Leuvense jongeren.