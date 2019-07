Dario Scuderi gaat drie jaar na horrorblessure met voetbalpensioen: “Kans op herhaling te groot”

Dario Scuderi, een van de talenten uit de jeugdopleiding van Borussia Dortmund, zet op 21-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. De rechtervleugelverdediger liep in septemer 2016 een horrorblessure op en stopt uit angst voor herhaling.

Zijn blessure gaat de geschiedenis in als een van de meest verschrikkelijke beelden uit de voetbalgeschiedenis. Het is 14 september 2016 als Dario Scuderi in de achttiende minuut in de achtervolging gaat als zijn directe tegenstander van Legia Warschau het zestienmetergebied binnendringt. Eenmaal in het strafschopgebied verliest Scuderi zijn evenwicht en scheurt hij ongelukkig heel wat spieren in zijn linkerbeen. “Het was de ergste blessure die je je kunt voorstellen”, concludeerde Michael Strobel, de arts van de onfortuinlijke Scuderi.

Negen operaties verder maakte Scuderi twee jaar later zijn miraculeuze comeback. Toch hangt de verdediger uit angst voor herhaling nu zijn schoenen aan de wilgen. “Het was geen makkelijke beslissing. Voetbal was mijn grote droom”, aldus Scuderi.