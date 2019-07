Man in cel op verdenking van gijzeling van vermeende verkrachter

Bredene - Een 42-jarige man uit Bredene zit in de cel op verdenking van gijzeling en knevelen van een andere man. Het slachtoffer zou volgens de dader zijn schoonzus verkracht hebben en moest daarvoor boeten. De gijzeling duurde enkele uren, maar hoe de feiten precies aan het licht kwamen is niet meteen duidelijk.

De raadkamer boog zich dinsdagmorgen voor de eerste keer over N.G., een man uit Bredene. Hij werd zaterdag aangehouden omdat hij een andere man had gegijzeld. Volgens hem verkrachtte die in het verleden zijn schoonzus. De man zou daar even voor opgepakt zijn, maar werd volgens onze bronnen snel weer vrijgelaten. En dat vond N.G. niet kunnen.

Hij besloot dan ook om het heft zelf in handen te nemen en de man te gijzelen. Dat gebeurde niet bij de dader thuis, maar waar hij dat dan wel deed is niet meteen duidelijk. Ook hoe de feiten aan het licht kwamen, blijft voorlopig onduidelijk.

N.G. werd door de politie in de boeien geslagen en toonde zich nadien nog bijzonder agressief. Zelfs tegen de onderzoeksrechter ging hij wild tekeer. Hij handelden naar eigen zeggen uit een gevoel van “onrechtvaardigheid”. Dinsdagmorgen verscheen hij - door de medicatie - rustiger voor de raadkamer. Die besliste om zijn aanhouding met een maand te verlengen. Zijn advocaat wenst niet op de inhoud van het dossier in kwestie te reageren.