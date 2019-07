46 dagen voor start Bundesliga is er geen kaart meer te verkrijgen voor wedstrijden Bayern München

De Bundesliga begint pas over 46 dagen, maar alle tickets voor de thuis- en uitwedstrijden van Bayern München zijn nu al verkocht. Ook de tickets voor de Supercup-finale en de eerste ronde van de DFB-Pokal tegen Energie Cottbus zijn inmiddels de deur uit bij München.

Niet alleen alle zitjes in de Allianz Arena, maar ook de stoeltjes in de andere stadions zullen volzet zijn als de Rekordmeister op bezoek komt. Dat meldde de club dinsdagmiddag op haar website. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge was verheugd met het nieuws: “We zijn blij dat de vraag naar kaartjes voor de wedstrijden van ons team zo groot is voor het aankomende seizoen. Dit toont wederom de aantrekkelijkheid van de club.”

De laatste mogelijkheid voor supporters die misgrepen om Bayern München in eigen huis in actie te zien, is op dinsdag 30 en woensdag 31 juli. Dan treft de club uit München onder meer Tottenham Hotspur, Real Madrid en Fenerbahce in de strijd om de Audi Cup.