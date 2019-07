Zulte Waregem haalt Georgiër Luka Zarandia (ex-Genk) terug naar België

Zulte Waregem neemt de Georgiër Luka Zarandia over van het Poolse Arka Gdynia. Dat bevestigt Essevee dinsdag op zijn website.

Zarandia is geen onbekende voor de Jupiler Pro League. In juli 2014 maakte hij uit Georgië al de oversteek naar België. Bij Racing Genk verbleef hij twee seizoenen, maar hij speelde er geen enkele wedstrijd. De winger verkaste in 2016 terug naar zijn thuisland om in 2017 twee seizoenen en een half aan de slag te gaan bij de Poolse eersteklasser Arka Gdynia. Vorig seizoen was hij goed voor vijf goals en zes assists. Zaterdag sluit hij aan bij Zulte Waregem.

“Ik ben dubbel geconcentreerd en gemotiveerd om te slagen bij Zulte Waregem”, zegt de linksvoetige winger, die tussen 2014 en 2016 voor KRC Genk voetbalde maar er nooit in actie kwam voor het eerste elftal. “Ik ben erop gebrand om beter te doen dan voorheen. Met de ervaring die ik heb opgedaan in de Poolse eerste klasse wil ik mij nu tonen bij deze club.”

De Georgiër vervoegt de kern van Francky Dury zaterdag. “Eerst nog enkele persoonlijke zaken regelen en afscheid nemen van mij teamgenoten in Gdynia met wie ik twee supercups en één beker heb gewonnen. Het is positief dat ik het grootste deel van de voorbereiding bij mijn nieuwe club kan afwerken. Het oefencomplex oogt fantastisch, met Sandy Walsh kom ik een oude bekende tegen en het gesprek met de trainer was verrijkend. Ik weet perfect wat Francky Dury van mij verwacht.”