Vrachtwagen veroorzaakte lange file door hoogtebegrenzer aan te rijden en krijgt flinke bolwassing van politie

Temse - Een vrachtwagen heeft dinsdagmiddag rond 14 uur een hoogtebegrenzer aangereden op de Scheldebrug in Temse. De metalen constructie werd omver getrokken en kwam klem te zitten tussen de trekker en de oplegger waardoor er geen doorkomen meer aan was voor het verkeer op de N16 richting Sint-Niklaas.

De brandweer en een aannemer hadden heel wat moeite om het verwrongen portiek los te krijgen en deels te demonteren. Uiteindelijk lukte het door de oplegger af te koppelen. Met een hijskraan van een vrachtwagen lukte het na bijna anderhalf uur om de constructie te verwijderen.

De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond bij het ongeval, maar hij was wel fel onder de indruk van het ongeval. Hij kreeg daar bovenop een flinke bolwassing van de politie. Het staat immers al van kilometers voor de brug aangegeven dat voertuigen hoger dan 4 meter niet over de brug mogen omdat de stelling voor de renovatiewerken aan de brug dan dreigt aangereden te worden.

Het verkeer op de N16 tussen Puurs en de Scheldebrug kwam dan ook muurvast te zitten. Omdat er pas ten vroegste morgen een nieuwe hoogtebegrenzer geplaatst kan worden zal de oude Scheldebrug tot minstens morgenmiddag afgesloten blijven voor het verkeer. Het verkeer moet in beide richtingen over één rijstrook via de nieuwe brug rijden, wat ongetwijfeld voor nog meer files in beide richtingen op de N16 zal zorgen.