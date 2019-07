Zoveel kost de kinderopvang in uw gemeente

Je kind naar de opvang brengen? In Vlaanderen betaal je er gemiddeld 14,16 euro per dag voor. Tenminste, in plaatsen waar betaald wordt volgens het inkomen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Kind en Gezin. Vlaams-Brabant blijkt de duurste provincie, Antwerpen de goedkoopste.

Kind en Gezin voerde in 2009 en 2013 al onderzoek naar de kinderopvang bij baby’s en peuters. Voor deze enquête deden ze een beroep op 6.594 gezinnen met kinderen tussen de 3 maanden en 3 jaar. De vragen gingen over zowel formele als informele opvang. Bij die eerste rekenen we onthaalouders of kinderdagverblijven, bij die tweede denken we vooral aan grootouders, familie en vrienden.

Volgens het onderzoek telde Vlaanderen eind vorig jaar 93.636 vergunde opvangplaatsen voor baby’s en peuters. Driekwart van die plaatsen staat betalingen volgens inkomen toe. Dat houdt in dat de prijs bepaald wordt volgens het inkomen van de ouders. 75 procent van de Vlaamse kinderen gaat naar een opvang die op deze manier werkt. Over de andere 25 procent, waar betaald wordt met een ‘vrije’ prijs, kan Kind en Gezin geen uitspraken doen.

Met dit onderzoek worden voor het eerst gedetailleerde cijfers vrijgegeven over de verschillende tarieven die ouders bij opvangplaatsen met inkomenstarief betalen. Het maximumbedrag is 28,95 euro, het minimumbedrag 5,15 euro. Als we naar de Vlaamse provincies kijken, zien we dat Vlaams-Brabant met een gemiddelde van 15,07 euro per dag het duurst is. Met een gemiddeld tarief van 13,21 euro is Antwerpen het goedkoopst.

Kind en Gezin verzamelde ook gemiddelde prijzen voor kinderopvang per gemeente. Pas op: het gaat enkel over de opvangplaatsen die werken met het inkomenstarief.