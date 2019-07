Rapper vraagt fan (15) op podium op Glastonbury, jongen wordt prompt ster van het festival

De vijftienjarige Alex Mann wordt in de Britse pers gebombardeerd tot ‘legende’. De Britse tiener werd uit het publiek geplukt tijdens een optreden van rapper Dave op Glastonbury en rapte vervolgens een nummer foutloos mee.

‘Zonder twijfel de ster van het festival’, schrijft het Britse Metro over Alex Mann. De krant The Guardian heeft het over ‘de tienerfan die Glastonbury in vuur en vlam zette’. De vijftienjarige jongen uit Wells, in het graafschap Somerset, heeft dit weekend een sterrenstatus verworven op het Britse muziekfestival Glastonbury. Zijn performance gaat ondertussen de wereld rond: op Twitter werd het filmpje van de BBC al meer dan 17 miljoen keer bekeken, op Facebook al meer dan 10 miljoen keer.

De vijftienjarige tiener was voor het eerst in Glastonbury, samen met z’n vrienden. Hij zat op de schouders van één van hen toen de Britse rapper Dave (zijn volledige naam is Dave Orobosa Omoregie) aan het publiek vroeg: ‘is er iemand nuchter genoeg om samen met mij een nummer mee te zingen?’ Dave was van plan om het nummer ‘Thiago Silva’ te zingen, een rapnummer dat hij samen met (de afwezige) AJ Tracey opnam. Het nummer is genoemd naar de Braziliaanse voetballer en speler van Paris Saint-Germain Thiago Silva.

Alex werd door rapper Dave gespot, vooral omdat hij een shirtje van Paris Saint-Germain aanhad. Toen Alex Mann op het podium kwam verraste hij iedereen. Hoewel hij enkel de tekst van de afwezig AJ Tracey hoorde te zingen, zong hij elk woord van het heel erg snelle nummer mee. De tienduizenden fans waren onmiddellijk enthousiast.

‘Ik dacht dat het een mop was en dat ik maar beter zo snel mogelijk naar het podium ging’, zegt Alex aan The Guardian. Hij vertelt dat hij al tientallen keren naar het nummer luisterde, maar toch zenuwachtig was dat hij de tekst zou vergeten. ‘Toen ik op het podium kwam, keek Dave me aan. Hij zei dat als ik de tekst niet meer wist, ik naar hem moest kijken en dat hij dan zou helpen.’ Maar dat gebeurde dus niet: Alex zong het nummer woord voor woord mee.

‘Toen ik van het podium kwam was het fantastisch’, zegt de tiener. ‘Ik wandelde voorbij mensen die mijn naam aan het schreeuwen waren. Dit was het mooiste moment uit m’n leven’, voegt hij eraan toe. Mann zag ook z’n aantal volgers op Twitter exploderen: van 100 tot maar liefst 98.000. De jonge Brit benadrukt overigens dat het geen afgesproken stunt was met Dave. ‘Het was 100 procent echt. Ik had hem nog maar één keer eerder gezien, tijdens een show in Bristol.’

Ook de Braziliaanse voetballer Thiago Silva reageerde ondertussen via Twitter dat hij onder de indruk was. ‘Ik heb op dit ogenblik nog geen contact met hem gehad’, zegt Mann. Silva speelt momenteel nog mee in het Zuid-Amerikaanse voetbaltoernooi, de Copa Americana. ‘Ik weet nog niet wat ik ga zeggen. Waarschijnlijk dat hij een goeie voetballer is.’

