Hij wordt mogelijk ‘de koning van Europa’, maar in de wandelgangen noemen ze Charles Michel “Monsieur Patate”

Monsieur Patate. Volgens een journalist van The New York Times geven EU-ambtenaren die naam in de wandelgangen aan premier Charles Michel. De gelijkenis zou treffend zijn, maar oordeelt u vooral zelf.

In Brussel zijn de staatshoofden van de Europese Unie volop aan het vergaderen over de verdeling van de Europese topjobs. Onze huidige premier Charles Michel (MR) komt daarbij steeds uitdrukkelijker in beeld als voorzitter van de Europese Raad.

EU officials referred to Belgian PM Charles Michel, who is being considered for President of the European Council, as "Monsieur Patate" in the corridors of the EU summit in Brussels. pic.twitter.com/TUNIixdGdO — Milan Schreuer (@MilanSchreuer) 2 juli 2019

Maar in plaats van zijn naam te gebruiken, zouden EU-ambtenaren naar Michel verwijzen als ‘Monsieur Patate’. Dat zegt toch journalist Milan Schreuer, die voor The New York Times over België en de Europese Unie bericht. Meneer patat of ‘mister potato head’ werd onsterfelijk als personage in de film Toy Story.