Eerste grote transfer van Anderlecht zo goed als rond: contract van vijf jaar voor Heerenveen-middenvelder Michel Vlap

Geen Michel Vlap vanavond bij Heerenveen. De 22-jarige Nederlandse middenvelder is zo goed als rond met Anderlecht, waar hij tot 2024 zal tekenen.

Vlap was afgelopen seizoen goed voor 16 goals en 6 assists bij Heerenveen. Eerder had Vlap al laten verstaan dat hij een verhuis naar onze hoofdstad best zag zitten. “Ik heb ambities en ik vind Anderlecht een fantastische club”, vertelde hij vorige week nog aan Voetbal International. “Ik denk dat dit een ideale stap is voor mij.”

Heerenveen, dat vanavond een oefenwedstrijd gepland had, communiceerde open over de afwezigheid van zijn smaakmaker. “Michel Vlap zit vanavond niet bij de wedstrijdselectie. Hij is afwezig in verband met een mogelijke transfer”, klonk het in Friesland.

?? Michel Vlap zit vanavond niet bij de wedstrijdselectie. Hij is afwezig in verband met een mogelijke transfer. #scHeerenveen — sc Heerenveen (@scHeerenveen) July 2, 2019

Het transferbedrag zou ergens in de buurt van zes miljoen euro moeten liggen, maar met bonussen kan die som nog oplopen tot acht miljoen euro. Vlap wordt zo de eerste grote transfer van het Anderlecht onder Vincent Kompany.

LEES OOK. Wie is Michel Vlap, de potentiële nieuwe draaischijf van Anderlecht? (+)