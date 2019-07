Veertien doden bij brand in Russische duikboot

Zeker veertien bemanningsleden van een Russische onderzeeër zijn om het leven gekomen bij een brand in het Hoge Russische Noorden. Dat melden de Russische nieuwsagentschappen, op basis van het ministerie van Defensie.

Volgens het ministerie deed het ongeval zich maandag voor aan boord van een duikboot die onderzoek deed naar het mariene milieu en de zeebodem. De veertien bemanningsleden, die deel uitmaakten van het Russische leger, raakten bedwelmd door de rook.

De onderzeeër zou inmiddels terug zijn in de militaire haven van Severomorsk, in de buurt van de stad Moermansk, in het noorden van Rusland. De bemanning zou gegevens aan het verzamelen zijn geweest op de zeebodem.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Het Russische leger is een onderzoek gestart, zegt Defensie.

Veel onduidelijkheid

De Russische overheid reageerde dinsdagavond niet op vragen over de mysterieuze onderzeeër en het leger gaf geen verdere details. Zo is onduidelijk hoeveel bemanningsleden er precies aan boord waren.

Het ongeval roept herinneringen op aan de ramp met de Koersk, de Russische kernonderzeeër die op 12 augustus 2000 verging bij manoeuvres in de Barentszzee met 118 bemanningsleden an boord. De ramp gebeurde tijdens het eerste mandaat van president Vladimir Poetin.

Een van de torpedo’s explodeerde toen, waardoor de volledige voorraad munitie vernietigd werd en de duikboot 110 meter zonk.

Drieëntwintig bemanningsleden overleefden nog dagen na de explosie, maar ze kwamen uiteindelijk toch om het leven omdat ze niet op tijd gered werden. De ramp met de Koersk is tot op vandaag de ergste die de Russische marine ooit heeft gekend, en een smet op het blazoen van Poetin, die hevig bekritiseerd werd over de affaire. De tragedie staat diep gegrift in het Russische collectieve geheugen.