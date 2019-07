Drie mannen riskeren zware celstraf voor verkrachting 17-jarige, die eerste keer als meisje uitging

Antwerpen / Deurne - Het openbaar ministerie heeft dinsdag zes jaar cel gevorderd voor drie mannen van 24, 25 en 34 jaar die vervolgd worden voor de verkrachting van een 17-jarig meisje. De beklaagden ontkennen en vragen de vrijspraak.

Het slachtoffer was op 22 juni 2018 met twee vrienden naar discotheek Red & Blue in Antwerpen gegaan. Ze zou daar door de 34-jarige beklaagde zijn lastig gevallen. Toen ze naar buiten ging omdat ze zich niet lekker voelde, waren de beklaagden haar gevolgd. Voor ze het goed en wel besefte, werd ze door het trio in een taxi gezet. Tijdens de rit zou de 24-jarige handtastelijk zijn geworden. Ze probeerde hem van zich af te duwen, maar voelde zich te zwak.

De mannen namen het meisje mee naar een appartement in de De Gryspeerstraat in Deurne, waar de 24-jarige woonde. Ze zouden haar daar om beurten verkracht hebben. Het slachtoffer kon ontsnappen, nadat ze een van hen in het geslachtsdeel had gebeten.

Transgender

Het meisje diende klacht in. “Mijn cliënte is transgender. Ze ging die avond voor het eerst als meisje uit, wat de feiten natuurlijk nog erger maakt”, pleitte haar advocaat. Hij vroeg een schadevergoeding van 7.850 euro.

De beklaagden, die via telefonie-onderzoek geïdentificeerd werden, ontkenden iedere betrokkenheid. Aanvankelijk beweerden ze elkaar zelfs niet te kennen en ontkenden ze in de Red & Blue geweest te zijn. Ze betwistten ook dat er seksuele contacten waren geweest, ook al stemden de aangetroffen DNA-sporen bij het slachtoffer overeen met hun DNA-stalen.

“Mijn cliënt ontkent niet langer dat er seksuele handelingen zijn gebeurd, maar die gebeurden niet tegen de zin van het slachtoffer. Volgens de securitymensen waren het slachtoffer en hij de hele avond aan het kussen. Op de camerabeelden is ook niet te zien dat ze in de taxi werd gedwongen. En zou de chauffeur niet hebben ingegrepen als dat zo was? “, stelde de advocaat van de 34-jarige. Ook de andere beklaagden ontkenden dat ze het meisje verkracht hadden. Ze benadrukten voorts dat ze niet wisten dat ze minderjarig was.

Vonnis op 11 juli.