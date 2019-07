Nooit hadden zoveel Nederlanders jeuk: eikenprocessierups veroorzaakt jeukgolf

In Nederland woedt een heuse jeukgolf tengevolge van de eikenprocessierups, zo heeft het Algemeen Dagblad (AD) dinsdag gemeld. Nooit hadden zoveel mensen jeuk.

Normaal melden zich in Nederland wekelijks ongeveer twintig op de 100.000 mensen bij de huisarts met jeuk, maar afgelopen week waren dit zo’n 85 mensen, aldus het AD op gezag van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel).

Het AD vergelijkt: men spreekt in Nederland van een griepepidemie als gedurende twee weken meer dan 50 op de 100.000 mensen bij de huisarts aankloppen met griepklachten.

Haren veroorzaken jeuk

Aanstoker van de jeuk zijn de haren van de eikenprocessierups, noteerde het AD bij het Nivel. Meer bepaald de haren van het dier die in de huid gaan zitten.

De Landelijke Huisartsen Vereniging herkent tegenover de krant de stortvloed aan jeukklachten als gevolg van de eikenprocessierups.

Ook roodheid springt eruit in de opgevraagde nieuwe cijfers. Gemiddeld hebben zo’n 30 à 40 mensen op de 100.000 patiënten last van roodheid van de huid. Nu zijn er 110 klachten per 100.000 inwoners, zegt men bij het Nivel.