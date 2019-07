Onderhandelingen tussen VS en China staan opnieuw op de rails: “Maar akkoord vraagt tijd”

De onderhandelingen in het kader van het handelsconflict tussen de VS en China zijn opnieuw opgestart, na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping op de G20-top van afgelopen weekend. Dat zegt de Amerikaanse handelsadviseur Peter Navarro aan de Amerikaanse zender CNBC. Hij waarschuwde tegelijk wel dat een mogelijke deal tijd zal vragen.

“We praten opnieuw aan de telefoon en er zullen waarschijnlijk ook bezoeken volgen”, aldus Navarro, die beschouwd wordt als de architect van het handelsbeleid van de VS.

Afgelopen weekend spraken Trump en Xi Jinping een staakt-het-vuren af in de handelsoorlog die al maanden aan de gang is en waarbij beide landen steeds meer import van elkaar gaan belasten. De twee kwamen ook overeen om de onderhandelingen opnieuw op te starten. Dat gebeurt op basis van de 150 pagina’s aan afspraken die beide landen in mei hadden gemaakt, net voor de onderhandelngen afsprongen.

De bestaande invoertarieven blijven intussen wel gelden. Volgens Navarro zijn die immers “de garantie dat er voort gepraat wordt”.