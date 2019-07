Vaticaan laat twee graven openen in onderzoek naar meisje dat al 36 jaar vermist is

In het onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van een Italiaans tienermeisje 36 jaar geleden laat het Vaticaan twee graven openen op het Duits kerkhof van Vaticaanstad. De opgravingen vlakbij de residentie van paus Franciscus en de Sint-Pietersbasiliek vinden plaats op 11 juli. Dat heeft de Heilige Stoel dinsdag laten weten.

De onopgehelderde verdwijning beroert al decennia de gemoederen in Italië. Emanuela Orlandi was de vijftienjarige dochter van een personeelslid bij het Vaticaan. Ze werd voor het laatst gezien op 22 juni 1983 toen ze van een muziekles in Rome kwam. Tot vandaag is niet duidelijk wat er met haar gebeurde. Dat gaf aanleiding tot een waaier aan geruchten en samenzweringstheorieën.

Foto: EPA-EFE

De advocate van de familie kreeg vorige zomer een anonieme brief die suggereerde dat Orlandi begraven ligt op het Campo Santo Teutonico van Vaticaanstad. In de brief stond onder meer de boodschap “zoek op de plek waar de engel wijst”, een verwijzing naar een engel in marmer die effectief op het kerkhof staat.

DNA-stalen

De opening van de graven zal gebeuren in aanwezigheid van de advocaten van de familie Orlandi alsook familieleden van de mensen die er begraven liggen. Er zullen DNA-stalen genomen worden van de menselijke resten die er aangetroffen worden.

Eind oktober vorig jaar kende de zaak al een kleine revival toen arbeiders tijdens grondwerken in een klein gebouw in het park van de ambassade van het Vaticaan bij Italië menselijke resten hadden aangetroffen. Uit verder onderzoek bleek echter dat de beenderen niet die waren van Emanuela Orlandi.