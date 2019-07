Antwerp blijft opnieuw op gelijkspel steken tegen Duitse derdeklasser

Royal Antwerp FC heeft op zomerstage opnieuw niet kunnen winnen van een Duitse derdeklasser. Na het 1-1-gelijkspel tegen Uerdingen hield deze keer SV Meppen The Reds in bedwang. De Duitse traditieclub eindigde vorig seizoen op een dertiende plaats, maar dat was er op het veld allesbehalve aan te merken.

De troepen van Bölöni wisten meteen dat dit geen gemakkelijke namiddag zou worden, want Meppen startte furieus aan de partij. Bolat, die de hele match keepte, moest zich voor rust twee keer onderscheiden. Eerst behoedde hij Seck van een owngoal. Vervolgens had de Turkse international een stevige reflex in huis op het schot van Kleinsorge. Seck mocht bovendien blij zijn dat hij op het veld mocht blijven na een driest tackle met de voet vooruit.

Dan maakte zijn compagnon achterin meer indruk. Pius pakte net als tegen Uerdingen uit met enkele noodzakelijke tussenkomsten. De blauwhemden bleven de hele eerste periode domineren. Enkel Rodrigues kon met een schot dat naast ging voor Antwerpse dreiging zorgen.

Foto: DiGe

Vier goals na rust

Meppen stuurde in de tweede periode een volledig ander elftal tussen de lijnen en dat zorgde even voor een wisselend spelbeeld. De Great Old vond nu beter de vrije ruimte. Refaelov trapte vanuit de tweede lijn de 0-1 tegen de touwen. Antwerp leek klaar voor nog meer goals, want ook Baby kwam dicht bij een treffer. Het doelpunt viel echter aan de overkant letterlijk uit de lucht. Bolat loste de bal na miscommunicatie met Pius. Undav profiteerde optimaal.

Tot het einde kregen we een uitstekende oefenpot te zien die resulteerde in een terechte uitslag. Toen Mbokani op doel afstormde, ging de goalie aan de noodrem hangen. De doelwachter mocht blijven staan, maar kon vervolgens niet verhinderen dat Nazaryna er vanop de stip 1-2 van maakte. De 1-3 van Baby werd na een vernuftige assist van Rodrigues nog afgekeurd voor buitenspel, al hadden we daar onze twijfels bij. RAFC leek het laken naar zich toe te trekken, maar opnieuw Undav maakte vlak voor tijd met een overhoekse kopbal gelijk.

Wedstrijdgegevens:

Doelpunten: 52’ Refaelov, 58’ Undav, 73’ Nazaryna, 88’ Undav

Antwerp speelde met: Bolat - De Laet (60’ Quirynen), Seck (51’ Batubinsika), Pius (78’ Kakudji), Juklerod - Haroun (78’ Muanza), Hairemans (51’ Nazaryna) - Rodrigues, Refaelov, Baby (78’ Haoran) - Mbokani (78’ Geeraerts),