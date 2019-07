In België geboren Duitse, directrice van het IMF en Spaanse socialist: naar wie gingen de andere Europese topjobs?

Drie dagen hebben ze erover vergaderd, maar de staatshoofden van de lidstaten van de Europese Unie hebben dinsdagavond dan toch de Europese topjobs verdeeld. Onze premier Charles Michel wordt Europees president, maar is niet de enige met een Belgisch tintje. Naar deze mensen gingen de topjobs.

Ursula von der Leyen (Duitsland): voorzitter Europese Commissie

U hoeft zich niet te schamen als u het in Keulen hoort donderen: Ursula von der Leyen is een verrassende keuze als voorzitter van de Europese Commissie. De 60-jarige Duitse politica werd in de Brusselse deelgemeente Elsene geboren. Ze woonde hier toen met haar ouders, die ook politiek actief waren, en verhuisde met hen naar Duitsland toen ze 13 jaar was.

Von der Leyen studeerde economie in Londen en geneeskunde in Hannover voor ze de politiek inging in 2005. Toen sloot ze zich aan bij de CDU van Angela Merkel - die zich opmerkelijk genoeg onthield in de stemming dinsdag - en maakte sindsdien erg snel carrière. Eerst was ze minister van Gezin en van Werk en Sociale Zaken. In 2013 werd ze de eerste vrouwelijke minister van Defensie.

Het leek in de sterren geschreven te staan dat ze Merkel zou opvolgen als bondskanselier, maar zover kwam het nooit. De getrouwde moeder van zeven kinderen heeft nu wel haar Europese topjob beet - al moet haar aanstelling nog goedgekeurd worden via stemming - en zegt te gaan voor een “verenigd Europa dat vrede promoot”.

Josep Borrell Fontelles (Spanje): Hoge Vertegenwoordiger voor het Europees Buitenlands Beleid

De 72-jarige Spaanse socialist Josep Borrell Fontelles is een van de meest gerespecteerde en ervaren politici binnen de Europese instellingen, die van juli 2004 tot januari 2007 voorzitter was van het Europees Parlement. De bakkerszoon groeide op in een klein dorpje en trok na de middelbare school naar Barcelona, Madrid, Stanford en Parijs om allerlei diploma’s te behalen, van Vliegtuigbouw tot energie-economie.

Hij werkte als ingenieur en professor, maar ging in 1975 de politiek in. In eigen land was hij meerdere keren minister, voor hij naar Europa trok in 2001. Daar maakte hij naam als een erg verstandig en eerlijk politicus. Zijn benoeming tot hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid komt dan ook niet uit de lucht vallen.

Christine Lagarde (Frankrijk): voorzitter van de Europese Centrale Bank

De 64-jarige Christine Madeleine Odette Lagarde valt amper in enkele zinnen te vatten. De Française verloor haar vader toen ze 17 jaar was en legde zich daarna als een bezetene toe op haar rechtenstudies. Het leverde haar een job als advocaat op in het prestigieuze internationale kantoor Baker & Mckenzie. Ze specialiseerde zich in arbeids- en mededingingsrecht en in 1999 werd ze als eerste vrouw benoemd tot bestuursvoorzitter van het advocatenkantoor.

Maar ook voor haar lonkte de politiek. Ze was in eigen land minister van Buitenlandse Handel, Landbouw en Visserij en Economische Zaken, maar sloeg in 2011 haar grote slag toen ze benoemd werd tot directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een functie die ze vandaag voorlopig neerlegt om haar nieuwe Europese job te kunnen uitoefenen.

Lagarde heeft op haar schouw een eredoctoraat staan van de KU Leuven, is Officier in het Franse Legioen van Eer en Commandeur in de Franse Orde van Verdienste voor de Landbouw. Heel wat internationale publicaties nemen haar zonder twijfelen op in de lijst met meest invloedrijke mensen ter wereld.