Op stagebezoek bij Club Brugge: hard labeur in de buitenlucht

Hard labeur bij Club Brugge, waar er opnieuw twee keer getraind werd. In de voormiddag een ‘normale’ veldtraining, ‘s namiddags werd op kracht en fysiek gewerkt. De gym werd toen even geruild voor een sessie in de buitenlucht.

Dat de sfeer goed zit, is duidelijk. Tijdens de krachttraining werd er zelf een streepje opzwepende muziek gespeeld. Samen met het zomerzonnetje en temperaturen rond de 22 graden zou men gewag kunnen maken van een vakantiesfeertje, maar dat is het natuurlijk allesbehalve.

Woensdag staat er een eerste echt graadmeter gepland tegen Heracles Almelo, subtop in Nederland. Club speelt zeker zonder het trio Mitrovic, Dennis en Fadiga. Zij trainen allemaal om uiteenlopende redenen nog apart. Denswil - die dicht bij Bologna staat - traint nog steeds gewoon in Garderen.

