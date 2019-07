Er is iets rot aan het hof van Dubai: na zijn dochter is ook zijn vrouw uit angst voor de emir gevlucht

Dubai davert op zijn grondvesten. Want nog geen jaar nadat de dochter van emir sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum het hof is ontvlucht en hardhandig werd teruggehaald, is diens vrouw nu ook vertrokken uit angst voor haar man. Ze leeft nu ondergedoken met hun twee kinderen en zou zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Duitsland asiel hebben aangevraagd. Het imago van de sjeik krijgt zo alweer een flinke deuk. En hij dreigt ook meer te verliezen dan alleen zijn vrouw, want de affaires geven ook zijn machtspositie een flinke knauw.