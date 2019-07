Minister-president Liesbeth Homans: “Mijn zonen zullen nu in de geschiedenisles over mij moeten leren. Hopelijk hebben ze dan eens geen buis”

De eerste dag van minister-president Liesbeth Homans (N-VA) was er een met een kleine rel en een juridische tegenslag, maar ook met enkele forse uitspraken. Onder andere over haar partijgenoten die straks de overstap maken naar Vlaanderen. “Het zou vreemd zijn om federale figuren te importeren in de Vlaamse regering”

“Ja, het is historisch.” Als historica springt ze liever zuinig om met dat woord, maar Liesbeth Homans (46) is toch blij dat net zij de allereerste vrouwelijke minister-president in ons land is geworden ...