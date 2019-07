Dieven kappen gat in café om in juwelierszaak te raken: verdachten opgepakt nadat politie vuur opent

Gent - Dieven hebben gisterenochtend in de Gentse Wondelgemstraat geprobeerd in te breken bij een juwelier door een gat te kappen vanuit het gebouw ernaast, een café. “Rond 3 uur ’s ochtends zijn verschillende mannen via een klein raam binnengedrongen in mijn zaak”, vertelt de uitbater van café Bentos. “Op camerabeelden is te zien hoe ze meteen naar de kelder gaan.”

De mannen probeerden meer dan twee uur een gat te kappen om in de aanpalende juwelierszaak te geraken. Maar rond 5.30 uur sloegen ze op de vlucht nadat een alarm was afgegaan. De politie kwam daarna meteen ter plaatse en schoot op de wagen van de inbrekers. “De politie heeft in de Wondelgemstraat op een rijdend voertuig geschoten. Het voertuig nam de vlucht en botste verderop tegen een ander voertuig.”

Kort na de feiten werden drie verdachten gearresteerd, zegt het parket. “We wachten de objectieve elementen van het onderzoek af. Getuigen moeten nog worden verhoord. Voorlopig is er geen sprake van gewonden. Het labo en een wapendeskundige zijn aangesteld”.