Boris Becker: de forehand, de backhand, het gat in zijn hand

Het kan verkeren. Boris Becker won in 1985 het legendarische tennistoernooi van Wimbledon. Uit het niets, want de 17-jarige rosse knul uit West-Duitsland was totaal geen favoriet. Nu staat Boom Boom Becker 34 jaar later opnieuw in de kijker tijdens de Britse grand slam. Niet om hem te eren voor zijn drie eindoverwinningen op het heilige gras, of de vier keren dat hij tweede werd in het toernooi.

Wel omdat op dit moment tachtig items van zijn in beslag genomen inboedel onder de veilinghamer gaan. Van gedragen zweetbandjes, over de ring die Becker kreeg toen hij werd opgenomen in de Tennis Hall of Fame, tot de beker die hij in de lucht mocht steken toen hij de US Open won in 1989.

De verkoop is van moetens, want Becker zit dik in de schulden. Eigenlijk wilden de curatoren de memorabilia vorig jaar al verkopen, maar dat probeerde “Baron von Slam” – ook een bijnaam van Becker – op allerlei manieren te voorkomen. Om zijn dierbare bezittingen te kunnen houden, loog hij zelfs dat hij diplomaat was van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij vervalste ook een paspoort van dat land in de hoop van diplomatieke onschendbaarheid te genieten.

Hoogste bod

Boris Becker “Als je op zoek bent naar publiciteit, huur je het best Boris Becker in. Aandacht verzekerd”

Maar deze keer komt Becker er dus niet onderuit. En bij het veilinghuis Wyles Hardy & Co hebben ze er alleszins goede hoop in dat er veel interesse zal zijn. “Dit is een zeldzame kans voor tennisfans om dit soort memorabilia in huis te halen.”

Maar aan iets unieks hangt natuurlijk een prijskaartje. Zo ligt het hoogste bod, voor een Wimbledonbeker, tot nu op 17.000 euro. Verwacht wordt dat het bedrag tegen het einde van de veiling, op 11 juli, nog een pak zal stijgen.

Althans, dat hopen de curatoren. Om zo veel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de schuldeisers van de winnaar van zes grand slams. Ooit had de Duitse tennisster een vermogen van 170 miljoen euro. Verdiend met start- en prijzengeld, sponsordeals, reclame en als coach van Novak Djokovic, die hij tot op zijn beste niveau bracht. Maar tegenwoordig matcht de kleur van zijn bankrekening met zijn vroegere haarkleur. Want volgens sommige bronnen heeft hij 60 miljoen euro schulden. Een Londense rechtbank verklaarde Becker in juni 2017 dan ook failliet.

Boris Becker, AFP

Overspel

Die uitspraak kwam er precies 18 jaar na zijn afscheid van het tennisracket. Een periode waarin hij genoot van zijn sportief pensioen maar toch in de schijnwerpers bleef staan. Dat heeft de voormalige nummer 1 van de wereld te ‘danken’ aan enkele smeuïge episodes in zijn leven. Toen hij zijn eerste vrouw Barbara Feltus bedroog bijvoorbeeld. Terwijl ‘Babs’ in het ziekenhuis lag, op het punt om te bevallen van hun tweede kind, maakte de Duitser duidelijk waarom hij Boom Boom Becker wordt genoemd. De tennisser dook met het Russische model Angela Ermakova in een bezemkast van een hotel om te stoeien – Becker zelf beweert trouwens dat de stomende vrijpartij in de trappenhal plaatsvond.

Maar waar de daad ook werd gesteld, uit de zeer kortstondige romance kwam wel een kind voort: Anna. Volgens de Duitse tabloids nadat Ermakova zijn sperma in haar mond had bewaard en zich er achteraf mee liet insemineren. “Ik heb een grote fout gemaakt die me de rest van mijn leven zal blijven achtervolgen. Die vijf seconden met haar hebben mijn leven verwoest”, zei Becker achteraf over zijn misstap.

Belastingontduiking

Het bedrog kostte hem niet alleen zijn gezin, maar ook een flinke hap uit zijn vermogen. Al zijn het niet alleen de echtscheiding en de hoge alimentatiebedragen waardoor hij er naar schatting meer dan 200 miljoen euro doorjaagde. De sportman liep in 2002 tegen de lamp voor belastingontduiking. Tussen 1991 en 1993 woonde hij officieel in het belastingparadijs Monaco, maar bracht hij het meeste van zijn tijd gewoon in München door. De Duitse fiscus eiste daarop de miljoenen terug die hij naar Monaco versluisde. En het meeste geld verloor Becker toen hij het probeerde te maken als zakenman. Hij investeerde in totaal verkeerde projecten en sloot schimmige oliedeals af in Nigeria.

Niet dat Becker vreest dat hij in de goot zal belanden. Dat bleek al toen de rechtbank hem bankroet verklaarde. “Ik ben inderdaad failliet, maar het is fout te denken dat ik daarom blut ben”, reageerde hij op het vonnis. “Mijn naam, mijn merk is bekender dan ooit. Als je op zoek bent naar publiciteit, huur je het best Boris Becker in. Aandacht verzekerd.”