Voor half miljoen euro aan wijn gestolen uit restaurant

Het Parijse tweesterrenrestaurant Maison Rostang in de buurt van de Arc de Triomphe is afgelopen maandag op spectaculaire wijze beroofd. Eén of meerdere dieven groeven een gat met een diameter van circa vijftig centimeter om zich een weg te banen naar de wijnkelder van het restaurant. Daar ligt het vol met topwijnen, waarvan sommige tot de duurste ter wereld behoren.

Volgens verschillende bronnen gaat het om 150 grand cru’s die geschat worden op 400.000 tot 600.000 euro. De grand cru’s komen vooral van wijnmakers Petrus en La Romanée-Conti. De gerechtelijke politie van Parijs zit op de zaak. In november 2017 werden er nog 69 whiskyflessen gestolen voor een totale waarde van 700.000 euro in een luxewinkel in Parijs.(blg, jvde)